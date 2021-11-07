Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

SORU: Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

A- Oranlı

B- Elverişli

C- Müsait

D- Ucuz (CEVAP)