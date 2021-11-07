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Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Hangisi uygun kelimesinin eş anlamlısı değildir?

Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki

Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

SORU: Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

A- Oranlı

B- Elverişli

C- Müsait

D- Ucuz (CEVAP)

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