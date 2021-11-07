George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?
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George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?
George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?
SORU: George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?
A: 1929
B:1949
C: 1985
D: 1990
CEVAP: B