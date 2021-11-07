LOL Arcane 4. bölüm (2. kısım) ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir?
LOL Arcane 4. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyaca ünlü bilgisayar oyunu League of Legends (LOL) yapımı ekranlara taşındı. Netflix’in yeni yapımı LOL Arcane 1. kısım izleyicilerle buluştu. 3 bölüm halinde erişime açılan 1. kısmı çabucak bitiren izleyiciler LOL Arcane 4. bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki; Arcane konusu nedir? League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, zengin ve ışıltılı Piltover şehriyle karanlık yeraltı bölgesi olan Zaun arasındaki sert çatışmayı konu alıyor.
LOL Arcane 4. bölüm ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir? Oyun severlerin uzun süredir dizisini beklediği League of Legends Arcane sonunda izleyicisiyle buluştu. Oyun sektörüne damga vuran League of Legends (LOL) yapımı, hikayesiyle merak uyandırıyor. Animasyon türünde çekilen dizinin ilk sezonu toplam 3 kısım halinde yayınlanacak. Peki; LOL Arcane 4. bölüm ne zaman çıkacak? LOL Arcane konusu nedir?
LOL 4. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?
Riot Games tarafından Fortiche Production adlı animasyon şirketine yaptırılan Arcane dizisinin projesi ilk olarak League of Legends'ın 10. yıl kutlamalarında duyurulmuştu. 2020 yılında yapılması beklenen başlangıç, pandemi nedeniyle bu yıla sarkmıştı. Uzun bekleyişin sonunda dizi 6 Kasım'da ilk üç bölümüyle Netflix'te yayında olacak.
Dizinin resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ilk bölümün Twitch üzerinden de gösterimde olacağı açıklanmıştı.
Parça olarak yayınlanacak dizinin bölümleri 7 Kasım 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yani birer hafta arayla çıkacak.
Arcane dizisi bölümleri ve çıkış tarihi
Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021
Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021
Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021
4. Bölüm - 13 Kasım 2021
5. Bölüm - 13 Kasım 2021
6. Bölüm - 13 Kasım 2021
7. Bölüm - 20 Kasım 2021
8. Bölüm - 20 Kasım 2021
9. Bölüm - 20 Kasım 2021
LOL ARCANE KONUSU NEDİR?
League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.
League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan Arcane, zengin ve ışıltılı Piltover şehriyle karanlık yeraltı bölgesi olan Zaun arasında sert çatışmanın ortasında iki efsanevi şampiyonun doğuş hikâyesine odaklanıyor.
Animasyonda Vi karakterini Hailee Steinfeld, Jinx karakterini Ella Purnell seslendirirken Jayce, Caitlyn, Silco, Mel, Vander, Viktor ve Powder'ın önce çıkacak diğer karakterler olması bekleniyor.
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