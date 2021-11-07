LOL Arcane 4. bölüm (2. kısım) ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir?

LOL 4. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Riot Games tarafından Fortiche Production adlı animasyon şirketine yaptırılan Arcane dizisinin projesi ilk olarak League of Legends'ın 10. yıl kutlamalarında duyurulmuştu. 2020 yılında yapılması beklenen başlangıç, pandemi nedeniyle bu yıla sarkmıştı. Uzun bekleyişin sonunda dizi 6 Kasım'da ilk üç bölümüyle Netflix'te yayında olacak.

Dizinin resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ilk bölümün Twitch üzerinden de gösterimde olacağı açıklanmıştı.

Parça olarak yayınlanacak dizinin bölümleri 7 Kasım 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yani birer hafta arayla çıkacak.