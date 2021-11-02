atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?
atv'de bugün neler var? Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin bugünkü yayın akışında neler olduğu merak ediliyor. Birçok fenomen diziyi izleyiciyle buluşturan atv'nin bu akşamki yayın akışı belli oldu. Peki, atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 2 Kasım 2021 atv yayın akışı...
atv'de bugün neler var? "Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla, değişen izleyici trendlerine uygun dizileriyle, programları ve yayın akışıyla, Türk televizyon tarihine yön veren atv'nin bugünkü yayın akışı merak ediliyor. Hızlı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen atv'de bugün hangi dizi ya da filmin olacağını merak eden seyirciler, internet üzerinden atv yayın akışı bilgilerini araştırıyor. Peki, atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 2 Kasım 2021 atv yayın akışı...
ATV'DE BUGÜN NELER VAR?
İşte 2 Kasım 2021 atv yayın akışı:
2 Kasım 2021
06:00 Baş Belası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Son Sığınak - TV'de ilk
22:40 Kalp Yarası
02:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:25 Baş Belası
3 Kasım 2021 Çarşamba
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00: 20 Bir Zamanlar Çukurova
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Baş Belası
4 Kasım 2021 Perşembe
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03:55 Baş Belası
5 Kasım 2021 Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Baş Belası
6 Kasım 2021 Cumartesi
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Yerli Dizi - Tekrar
13:30 Sinema
15:40 Yerli Dizi - Tekrar
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Sinema
04:00 Baş Belası
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