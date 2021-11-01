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Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?

ÜçÜç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Show TV'de ekranlara gelen Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü için bekleyiş sürüyor. Bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak dizinin nereden çekildiği merek edilmeye başlandı. Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin karşı karşıya geldiği tanıtım izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Peki, Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi? İşte cevaplar...

Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor, hangi mahallede? Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geleek. Uraz Kaygılaroğlu, kin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi? İşte haberin detayları...

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekilen Üç Kuruş dizisi, İstanbul'ın çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak net olarak hangi mhahallede çekildiği bilinmiyor.

Dizinin bazı sahnelerinin ise Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildiği öğrenildi.

ÜÇ KURUŞ'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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