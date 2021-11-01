Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor, hangi mahallede? Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geleek. Uraz Kaygılaroğlu, kin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi? İşte haberin detayları...

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekilen Üç Kuruş dizisi, İstanbul'ın çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak net olarak hangi mhahallede çekildiği bilinmiyor.

Dizinin bazı sahnelerinin ise Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildiği öğrenildi.