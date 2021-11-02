EDHO bitti mi, final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim'da başlaması bekleniyordu. Ancak dizinin ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı? İşte haberin detayları...

EDHO BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hemen şunu belirtelim ki, dizinin final yaptığına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizide Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: