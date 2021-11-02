EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı?
EDHO bitti mi, final mi yaptı? ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu heyecanla bekleyen seyirciler, dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası izleyiciler "EDHO bitti mi, final mi yaptı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı? İşte cevaplar...
EDHO bitti mi, final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim'da başlaması bekleniyordu. Ancak dizinin ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı? İşte haberin detayları...
EDHO BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Hemen şunu belirtelim ki, dizinin final yaptığına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizide Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi.
Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..."
EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.
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