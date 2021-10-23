Reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor!

8 AFRİKA ÜLKESİNE SATILDI

Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.