Reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor!
ATV ekranında yayınlanan üçüncü sezonununda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da rağbet görmeye devam ediyor. Pek çok ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman', son anlaşmayla beraber 46 ülkede izleyicisiyle buluşacak.
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman, başarıdan başarıya koşuyor.
8 AFRİKA ÜLKESİNE SATILDI
Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.
Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.
'Kuruluş Osman'ın Azam TV'de yayın girmesi ile dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46'ya yükselmiş olacak.
ÇARŞAMBA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ
Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon bölümleriyle ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı? Son duyurular...
- BJK GS derbisi ne zaman? 2021 Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?
- EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Oynadığı dizi ve filmler...
- Heyecan dorukta! GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Son açıklamalar...
- Dolar son dakika: 23 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Bugün dolar kuru alış-satış fiyatı ne kadar?
- Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...
- Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...
- Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
- "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...