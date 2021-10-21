Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve 23,31izlenme payı, 20+ABC1'de %9,42 izlenme oranı ve %22,75 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

