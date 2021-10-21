21 Ekim 2021, Perşembe
Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 67'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünKudreti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündemine ise beşinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:43
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