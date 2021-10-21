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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 67'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünKudreti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündemine ise beşinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:43
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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve 23,31izlenme payı, 20+ABC1'de %9,42 izlenme oranı ve %22,75 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

Dizinin 67'nci bölümde; Katalan esirin Tekfur Kosses'in ismini vermesi üzerine Osman Bey, tekfurla esiri yüzleştirdi. Tekfur Kosses suçlamaları reddederken, bunun bir oyun olduğunu iddia etti. Tekfurlar arasındaki çatışmayı anlayan Osman Bey, bu durumu lehine çevirmeyi planlarken baskına uğrayan Turgut Bey'in Tekfur Nikola tarafından esir aldığını öğrendi.

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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne göndererek Nikola'dan Turgut Alp'i serbest bırakmasını isteyen Osman Bey, tekfurları birbirine düşürmek için zekice bir plan yaptı. Bala Hatun ve Malhun Hatun ise Mari Kosses'in kilim siparişlerini yetiştirebilmek için güçlerini birleştirdi.

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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

Osman Bey elindeki Papaz Gregor kozunu oynamaya karar verirken, Nikola, kendisini kaçıran Turgut Bey'i teslim ederek Mari Kosses'i etkilemeyi planladı. Osman Bey ise Turgut Bey'i kurtarmak için Tekfur Kosses'in kafilesine pusu kurdu. Tekfur Rogatus'un gönderdiği Katalan savaşçılar da Turgut Bey'in peşindeydi. Kafilenin yolunu kesen Anselmo, Tekfur Kosses'le anlaştı ve pusu tehlikesine karşı yolunu değiştirmeye ikna ederek tuzağına çekti.

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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde! Çarşamba gününe damga vurdu

Durumu haber alan Osman Bey planını değiştirdi ve kafilenin yolunu kesti. Osman Bey'in gelişiyle ortalık karıştı ancak fırsatı değerlendiren Anselmo, Turgut Bey'i alarak kaçmayı başardı ve izini kaybettirdi.