Kalp Yarası’nın kadrosuna bomba transfer! Bora Cengiz Mirza karakterine hayat verecek

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na on yedinci bölümde ünlü oyuncu Bora Cengiz dahil oluyor.