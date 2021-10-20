Kuruluş Osman 67. yeni bölüm | Osman Bey fetihlerin müjdesini verdi
Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölümü nefes kesti. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 67’nci bölümünde tekfurların Papaz Gregor’u ele geçirebilmek için birbirleriyle mücadele etmesinde fırsat gören Osman Bey, otağında Bala Hatun, Malhun Hatun ve Gündüz Bey’le bir araya gelerek gelecek fetihlerin müjdesini verdi.
Tekfurlar arasındaki mücadelenin şifrelerini çözmek isteyen Osman Bey "Bilmek isterim. Kim kimin kuyusunu kazır bilmek isterim. Evvel Rogatus'u bize yem etmek istediler. Şimdi de Kosses'i" dedi.
Malhun Hatun ise "Belli ki bunlar yine oyunlar içerisinde beyim! Edip edip birbirlerinin üstüne atarlar. Bırakalım birbirlerini zayıflatsınlar demek isterdim amma, ettiklerinin ucu her daim bize dokunur" yorumunu yaptı. Osman Bey bu sözlere "Yel kayadan ancak toz alır Malhun! Demek ki bu tekfurlar birbirinin ardından oyun kurar birbirini yer" cevabını verdi.
Osman Bey, hayallerini en yakınları ile paylaşırken şöyle konuştu: "Onların bu zaafını kullanırsak fetihleri yakındır. Düşman birbirine düştüyse bize de onları avlamak kalır. İnegöl, Harmankaya, Bilecik ve ardından Bursa... Neden olmasın."
Osman Bey'in bu hayalini Bala Hatun "Cümle Türkmeni de safımıza çekip ordularımız gür kıldık mı, bacılar obalarımızı şen eyledi mi, biz de birliğimiz kuvvetlendirdik mi neden olmasın ha Osman Bey. Ecdadın hayali olmasaydı şimdi bu uçta ne işimiz vardı?" sözleriyle destekledi ve birlik mesajı verdi.
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