Kuruluş Osman 67. yeni bölüm | Osman Bey fetihlerin müjdesini verdi

Osman Bey, hayallerini en yakınları ile paylaşırken şöyle konuştu: "Onların bu zaafını kullanırsak fetihleri yakındır. Düşman birbirine düştüyse bize de onları avlamak kalır. İnegöl, Harmankaya, Bilecik ve ardından Bursa... Neden olmasın."

Osman Bey'in bu hayalini Bala Hatun "Cümle Türkmeni de safımıza çekip ordularımız gür kıldık mı, bacılar obalarımızı şen eyledi mi, biz de birliğimiz kuvvetlendirdik mi neden olmasın ha Osman Bey. Ecdadın hayali olmasaydı şimdi bu uçta ne işimiz vardı?" sözleriyle destekledi ve birlik mesajı verdi.