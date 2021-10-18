Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özellikle Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekranın en yakışıklı oyuncularından biri olan Gökhan Alkan'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti.