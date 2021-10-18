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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özellikle Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekranın en yakışıklı oyuncularından biri olan Gökhan Alkan'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:32
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

İşte Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin nanılmaz değişimi…

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Nesrin Cavadzade

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Bensu Soral

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın fotoğrafı olay oldu! Görenleri şoke etti

Hilal Altınbilek