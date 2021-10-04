Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Ağabeyim sanki kulağıma doğru cevabı fısıldadı
23 yaşındaki Necmettin Korkutan, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de mucizenin adı oldu. Geçen sene kovid-19 sebebiyle kaybettiği kanser hastası ağabeyi Mecit ile olan anısı sayesinde 100 bin TL’lik soruya doğru veren Necmettin, "Ağabeyim Mecit o an 'korkma, güven bana, rahat ol, hatırla' diyerek, sanki doğru yanıtı kulağıma fısıldadı. Bu bana ağabeyimin bir hediyesiydi " dedi.
Kilis Musabeyli'ye bağlı Boğazkerim Köyü'nde Naciye-Mehmet çiftinin 16 çocuğundan 12'ncisi olarak doğan Necmettin Korkutan açıklamalarda bulundu. Kardeşlerden bir takımı serbest meslek sahibi. Fakat aralarında rehabilitasyon ve radyoloji, polis, öğretmen ve hukuk fakültesinde öğrenci olanlar da var.
"EMEĞİMİZLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Ailesinin çiftçilikle uğraştığını belirten Necmettin, zeytin, üzüm başta olmak üzere bahçe meyveleri ve sebzeleri yetiştirip, onlardan elde ettikleri ürünleri de yol kenarında sattıklarını söyleyerek, "Tarlamızdan çıkan ürünlerle yaptığımız salçaları yol kenarında satıyorum. Günlük bazen 40 lira kazanıyorum, bazen daha fazla. Emeğimizle geçinmeye çalışıyoruz" dedi.
"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"
Yarışmayı ilkokuldan beri ailesiyle izlediğini söyleyen Necmettin, "Birgün buraya katılabilecek miyim acaba diyordum Mecit ağabeyime. Hayaldi, gerçek oldu. Çok güzel bir anı ve gurur oldu bizim için" dedi. Necmettin Korkutan için yarışmanın dönüm noktası 50 bin lira değerindeki 7'nci soru oldu.
"TOP HAKEME ÇARPARAK GOL OLMUŞTUR"
"Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleştirmiştir?" sorusuna "Top hakeme çarparak gol olmuştur" yanıtını veren Necmettin'in anlattıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Soruyu duyunca geçen yıl koronavirüsten ölen kanser hastası ağabeyi Mecit'in sanki yanına geldiğini ifade eden Necmettin, "Koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
7 yıl önce sohbet ederken bana unutamadığı bu maçtan bahsederek, 'Ankaragücü'nün şutunda topun hakeme çarpıp gol olduğunu' söylemişti. Soruyu görünce çok duygulandım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ağabeyim Mecit o an 'korkma, güven bana, rahat ol, hatırla' diyerek, sanki doğru yanıtı kulağıma fısıldadı. Bu bana ağabeyimin bir hediyesiydi."
Necmettin Korkutan, sunucu Kenan İmirzalıoğlu için ise, "Kendisine bir kez daha hayran kaldım. Türkiye'nin çok yakışıklı bir jönü. Aurası müthiş. Ben onu bir galada ya da herhangi bir yerde görebilirim. Ama onun sizi görüp, yanınıza gelip, sohbet etmesi çok farklı ve güzel. Yarışmadan önce yanıma geldi.
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