Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Ağabeyim sanki kulağıma doğru cevabı fısıldadı

Necmettin Korkutan, sunucu Kenan İmirzalıoğlu için ise, "Kendisine bir kez daha hayran kaldım. Türkiye'nin çok yakışıklı bir jönü. Aurası müthiş. Ben onu bir galada ya da herhangi bir yerde görebilirim. Ama onun sizi görüp, yanınıza gelip, sohbet etmesi çok farklı ve güzel. Yarışmadan önce yanıma geldi.