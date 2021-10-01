Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü. Peki; Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? sorusunun cevabı nedir?

A: ABD

B: Almanya

C: Norveç

D: Yeni Zelanda

Doğru cevap: Yeni Zelanda