Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?
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Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü. Peki; Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? sorusunun cevabı nedir?
Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü. Peki; Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? sorusunun cevabı nedir?
A: ABD
B: Almanya
C: Norveç
D: Yeni Zelanda
Doğru cevap: Yeni Zelanda