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Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü. Peki; Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? sorusunun cevabı nedir?

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü. Peki; Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? sorusunun cevabı nedir?

A: ABD

B: Almanya

C: Norveç

D: Yeni Zelanda

Doğru cevap: Yeni Zelanda

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