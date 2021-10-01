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Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?

Hangisi deniz korkusu anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü.

Hangisi deniz korkusu anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü.

A: Oşinofobi

B: Agorafobi

C: Talassofobi

D: Dentofobi

Doğru cevap: Talassofobi (C)

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