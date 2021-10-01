Hangisi deniz korkusu anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü.

A: Oşinofobi

B: Agorafobi

C: Talassofobi

D: Dentofobi

Doğru cevap: Talassofobi (C)