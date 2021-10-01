Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?
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Hangisi deniz korkusu anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü.
Hangisi deniz korkusu anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döktü.
A: Oşinofobi
B: Agorafobi
C: Talassofobi
D: Dentofobi
Doğru cevap: Talassofobi (C)