John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir Kim Milyoner Olmak İster programının 1 Ekim tarihli bölümünde bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Programda 1 milyon TL değerinde büyük ödül için yarışmacılar tüm bilgilerini kullandı. İşte, yarışmada bir yarışmacıya sorulan ve merak edilen sorunun cevabı!

A: 300

B: 600

C: 900

D: 1200

Cevap: 300

John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin verdiği bilgilere göre, ilk filmdeki ölüm sayısı 80 civarına çıkarken bu sayı John Wick: Chapter 2'de 128'i buluyor. Serinin son filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum'daysa bu sayı 94'e 'düşüyor'.