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İkimizin Sırrı'nda büyük savaş başlıyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.10.2021
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İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta, "Alp seni değil, beni tercih etti!" sözü ön plana çıkıyor. İşte İkimizin Sırrı dizisinde yaşanacak yeni gelişmeler...

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır.

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar.

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir.

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur.

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

İkimizin Sırrı 9. yeni bölümü pazar akşamı ATV'den izleyebilirsiniz

İkimizin Sırrı’nda büyük savaş başlıyor

İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı...

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