İkimizin Sırrı'nda büyük savaş başlıyor
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta, "Alp seni değil, beni tercih etti!" sözü ön plana çıkıyor. İşte İkimizin Sırrı dizisinde yaşanacak yeni gelişmeler...
Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır.
Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar.
Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir.
Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur.
Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.
İkimizin Sırrı 9. yeni bölümü pazar akşamı ATV'den izleyebilirsiniz
İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı...
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