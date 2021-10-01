Kuruluş Osman’dan ezberleri bozan tanıtım! Merakla beklenen karakterleri ortaya çıkardı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

'Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanında, merakla beklenen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.