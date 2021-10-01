Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır?
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Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü.
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örnektlerinden biri gerçekleşmiştir?
A: Ankaragücü teknik direktörü kaleye geçmiştir.
B: Maç başlamadan kırmızı kartr çıkmıştır.
C: Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur.
D: Toplam beş penaltı kaçmıştır.
Doğru cevap: C