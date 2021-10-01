03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır?

Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
ABONE OL
Beşiktaş’ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü’nün Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır?

Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü.

Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örnektlerinden biri gerçekleşmiştir?

A: Ankaragücü teknik direktörü kaleye geçmiştir.

B: Maç başlamadan kırmızı kartr çıkmıştır.

C: Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur.

D: Toplam beş penaltı kaçmıştır.

Doğru cevap: C

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA