MasterChef Türkiye'de 28 Eylül akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Altıncı hafta karşılaşmalarında Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk defa karşı karşıya geldi. Karadeniz mutfağı yemeklerini yapan takımlar hünerlerini sergiledi. Şeflerin oylaması sonucu ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? İşte cevaplar...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları siyah önlük giyerek bir kez daha mutfağa girdi. Toplam 8 yarışmacı şeflerin istediği yemekleri kusursuz bir şekilde yapmaya çalıştı.

Şeflerin tadımları sonrası gecenin kazanan ismi açıklanacak.