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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de bu hafta Mavi takım kaptanı Tahsin ile Kırmızı takım kaptanı Burcu takımlarını oluşturduktan sonra şeflerin seçtiği yemekleri yaparak yarıştılar. Takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı. Oylama sonucu ilk eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye'de 28 Eylül akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Altıncı hafta karşılaşmalarında Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk defa karşı karşıya geldi. Karadeniz mutfağı yemeklerini yapan takımlar hünerlerini sergiledi. Şeflerin oylaması sonucu ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? İşte cevaplar...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları siyah önlük giyerek bir kez daha mutfağa girdi. Toplam 8 yarışmacı şeflerin istediği yemekleri kusursuz bir şekilde yapmaya çalıştı.

Şeflerin tadımları sonrası gecenin kazanan ismi açıklanacak.

28 EYLÜL İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları bugün belli olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takım arkadaşlarından birisini eleme potasına gönderecek.

İlk eleme adayının belli olmasını ardından Mavi takım konseyde toplanacak. Dokunulmazlığı alan isim ile ilk eleme potasına giren isim haricinde kalan 6 yarışmacı için oylama yapılacak. Adı en çok yazılacak isim haftanın ikinci eleme adayı olacak.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ

Isırgan otu çorbası: Mavi takım

Trabzon yağlı pide: Kırmızı takım

Hamsili pilav: Kırmızı takım

Karalahana dolması: Mavi takım

Tavada zargana: Kırmızı takım

Akçaabat köfte: Mavi takım

Hamsiköy sütlacı: Mavi takım

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU MAVİ TAKIM KAZANDI

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Karadeniz mutfağı ile dokunulmazlık oyununa çıkan Mavi takım ile Kırmızı takım hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyunu öncesi şefler, Mavi takımın avantajını açıkladı. Mavi takım, üç seçenek arasından karşı takımdan bir kişiyi eksiltmeyi tercih etti. Kırmızı takımda yukarı çıkan ve oyun dışında bırakılan isim Ateş oldu. Şefler, yemeklerin yapılması için yarışmacılara 1 saat süre verdi.

Sürenin sona ermesinin ardından şefler yapılan yemekleri tadarak kazanan takımı belirledi. Karadeniz mutfağı üzerinden yapılan yedi yemek üzerinden kazanan takım açıklandı. Buna göre, MasterChef'te 28 Eylül Salı günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım, 4-3 skorla mavi takım oldu.

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