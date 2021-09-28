MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de bu hafta Mavi takım kaptanı Tahsin ile Kırmızı takım kaptanı Burcu takımlarını oluşturduktan sonra şeflerin seçtiği yemekleri yaparak yarıştılar. Takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı. Oylama sonucu ilk eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...
MasterChef Türkiye'de 28 Eylül akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Altıncı hafta karşılaşmalarında Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk defa karşı karşıya geldi. Karadeniz mutfağı yemeklerini yapan takımlar hünerlerini sergiledi. Şeflerin oylaması sonucu ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? İşte cevaplar...
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları siyah önlük giyerek bir kez daha mutfağa girdi. Toplam 8 yarışmacı şeflerin istediği yemekleri kusursuz bir şekilde yapmaya çalıştı.
Şeflerin tadımları sonrası gecenin kazanan ismi açıklanacak.
28 EYLÜL İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayları bugün belli olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takım arkadaşlarından birisini eleme potasına gönderecek.
İlk eleme adayının belli olmasını ardından Mavi takım konseyde toplanacak. Dokunulmazlığı alan isim ile ilk eleme potasına giren isim haricinde kalan 6 yarışmacı için oylama yapılacak. Adı en çok yazılacak isim haftanın ikinci eleme adayı olacak.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ
Isırgan otu çorbası: Mavi takım
Trabzon yağlı pide: Kırmızı takım
Hamsili pilav: Kırmızı takım
Karalahana dolması: Mavi takım
Tavada zargana: Kırmızı takım
Akçaabat köfte: Mavi takım
Hamsiköy sütlacı: Mavi takım
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU MAVİ TAKIM KAZANDI
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Karadeniz mutfağı ile dokunulmazlık oyununa çıkan Mavi takım ile Kırmızı takım hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyunu öncesi şefler, Mavi takımın avantajını açıkladı. Mavi takım, üç seçenek arasından karşı takımdan bir kişiyi eksiltmeyi tercih etti. Kırmızı takımda yukarı çıkan ve oyun dışında bırakılan isim Ateş oldu. Şefler, yemeklerin yapılması için yarışmacılara 1 saat süre verdi.
Sürenin sona ermesinin ardından şefler yapılan yemekleri tadarak kazanan takımı belirledi. Karadeniz mutfağı üzerinden yapılan yedi yemek üzerinden kazanan takım açıklandı. Buna göre, MasterChef'te 28 Eylül Salı günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım, 4-3 skorla mavi takım oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
- Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
- YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...
- Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
- MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?
- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gözler KYK'da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?
- 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
- Ajax Beşiktaş maçı canlı izle! 28 Eylül Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın var mı?
- DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?