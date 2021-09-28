Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman yeni fragman izle
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni sezon ilk bölümle birlikte macera kaldığı yerden devam edecek. Kuruluş Osman yeni fragman izle...
Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.
KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI
6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.
YENİ SEZON EZBER BOZACAK
'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.
atv ekranında 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile yine reytinglerin zirvesinde yer alacak.
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