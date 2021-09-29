Venom Zehirli Öfke konusu nedir? Venom Zehirli Öfke oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?
Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler Venom Zehirli Öfke konusu nedir? Venom Zehirli Öfke oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bugün ATV ekranlarında yayınlanacak olan film hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve televizyonda yayınlanırken de aynı keyifle takip edilen Venom Zehirli Öfke ne zaman çekildi, vizyona girdi? İşte tüm bilgiler…
Venom Zehirli Öfke konusu nedir? Venom Zehirli Öfke oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizi ve film severler televizyonların yayın akışlarını merak ediyor ve yayınlanacak olan filmlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Venom Zehirli Öfke filmi hakkında merak konusu olan detaylar haberimizde yer alıyor.
VENOM ZEHİRLİ ÖFKE KONUSU NEDİR?
2018 yılında vizyona giren filmin konusu oldukça dikkat çekici. Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden biridir.
Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikâyesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.
VENOM ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hardy - Eddie Brock / Venom
Michelle Williams - Ann Weying
Riz Ahmed - Carlton Drake / Riot
Scott Haze - Roland Treece
Reid Scott - Dr. Dan Lewis
Jenny Slate - Dr. Dora Skirth
Michelle Lee - Donna Diego
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