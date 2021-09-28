EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Hızır Çakırbeyli'nin kartları yeniden dağıttığı 199. bölüm ile sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Salı günlerinin reyting rekorları kıran dizisi EDHO'da yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi mest eden EDHO, 7'nci sezona bomba gibi girecek. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan dizinin yeni sezonunda neler olacağını merak eden hayranları, dizinin yeni sezon yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
EDHO 7. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yayın tarihi de henüz belli olmadı. Salı günlerine damga vuran EDHO'nun ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
EDHO 199. BÖLÜMDE (SEZON FİNALİ) NELER YAŞANDI?
Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.
EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur. Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.
Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
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