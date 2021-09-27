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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Çağıran, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların parlayan isimlerinden olan Çağıran'ın yıllar içinde yaşadığı değişim ise olay oldu. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Merve Çağıran'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 14:32
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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Merve Çağıran'ın yıllar önceki hali görenleri şaşırttı. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti. İşte Merve Çağıran başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

İrem Sak

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

Didem Soydan

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

Şeyma Subaşı

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri olmuş

Şeyma Subaşı