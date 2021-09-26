İkimizin Sırrı 8. bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta, "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!" sözü ön plana çıkıyor. İkimizin Sırrı 8. yeni bölümü canlı olarak ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE BU HAFTA
Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.
İKİMİZİN SIRRI 8. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE