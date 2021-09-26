Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında? Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının yeni sezonu 96. bölümüyle 26 Eylül Pazar günü başladı. Arda Türkmen'in 96. bölüm konuğu Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pari Brest" yapmaya çalışacak olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu boyu kaç? Arda Türkmen konuğu Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun biyografisi...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. O Ses Türkiye adlı ses yarışmasına katılan ve "Gidene" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Şerifoğlu, daha sonra Kırmızı Oda adlı dizide Can karakterine hayat verdi ve böylelikle hayran kitlesi artmaya başladı. Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği'nden mezun oldu.