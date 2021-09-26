Feyyaz Şerifoğlu boyu kaç? Arda Türkmen konuğu Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Feyyaz Şerifoğlu kimdir, boyu kaç? Arda ile Omuz Omuza programı bugün yeni sezona başladı. Arda Türkmen'in bugünkü konuğu ise Feyyaz Şerifoğlu oldu. Ünlü oyuncu Şerifoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Feyyaz Şerifoğlu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pari Brest" yapmaya çalışacak. Peki, Feyyaz Şerifoğlu boyu kaç? Arda Türkmen konuğu Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Feyyaz Şerifoğlu ile ilgili merak edilenler...
Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında? Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının yeni sezonu 96. bölümüyle 26 Eylül Pazar günü başladı. Arda Türkmen'in 96. bölüm konuğu Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pari Brest" yapmaya çalışacak olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu boyu kaç? Arda Türkmen konuğu Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun biyografisi...
FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. O Ses Türkiye adlı ses yarışmasına katılan ve "Gidene" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Şerifoğlu, daha sonra Kırmızı Oda adlı dizide Can karakterine hayat verdi ve böylelikle hayran kitlesi artmaya başladı. Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği'nden mezun oldu.
Bir süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.
Genç oyuncu, 1.75 metre boyunda, 73 kilo ve balık burcudur. Instagram'da @feyyazserifoglu, Twitter'da @fyyzsrfglu kullanıcı adıyla yer almaktadır.
Feyyaz Şerifoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Semiha Bezek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.
Peki Semiha Bezek kimdir? Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Yeşil Deniz, Doksanlar ve Tövbeler Olsun dizilerinde rol alan Bezek, 2012 yılında Miss Turkey'e katılmış ancak derece elde edememişti.
Şerifoğlu'nun babasıyla da askerlik döneminde çektirdiği şu fotoğrafı bulunuyor.
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