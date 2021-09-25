Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?
25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var? Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’e her hafta birbirinden yıldız isimler katılıyor. Programa bu hafta şarkılarıyla katılacak isimlerin kim olduğu belli oldu. İşte; 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir?
Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler bu hafta kimler var? Programda bu hafta birbirinden yıldız isimler şarkılarıyla renk katacak. Her hafta ünlü isimleri ağırlayan programda izleyicilere nostaljik anlar da yaşatılıyor. İşte; 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler konukları!
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMDİR?
Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 25 Eylül Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Türk Halk Müziği Türküleri söyleniyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural oluyor.
MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?
Mümin Sarıkaya (9 Haziran 1978), Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısıdır. 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.
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