Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMDİR?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 25 Eylül Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Türk Halk Müziği Türküleri söyleniyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural oluyor.