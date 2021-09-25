Kardeşlerim 21. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 21. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Umutlarımız yıkıldı bizim, hayallerimiz yıkıldı" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 21. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDELERİM'DE BU HAFTA
"Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"
Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.