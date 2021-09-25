Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı nefes kesti! Bomba gibi geliyor
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 3.sezon fragmanı yayınlandı. Yeni oyuncular ve yeni hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular var. Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı izle...
Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin ilk fragmanı sosyal medyada ses getirdi. Dizinin yeni sezonunda 12 yeni oyuncu rol alacak.
YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 3. sezon fragmanı yayınlandı. Fenomen dizinin nefes kesmesi bekleniyor.
KADRODA YILDIZ İSİMLER
Yeni sezonda Yıldıray Şahinler ve Serhat Kılıç da dahil olmak üzere 12 yeni oyuncu rol alacak.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.
Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.
AKSİYONU SU ALTINA TAŞIDI
Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.
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