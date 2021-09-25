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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciler ekran başına ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da ilgi odağı oldu. Canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Cüneyt Mete'nin eşi eski rol arkadaşı olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...

Giriş Tarihi: 25.09.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 16:43
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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Mete'nin eşini görenler çok şaşırdı. İşte başta Cüneyt Mete olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

DERYA ULUĞ İLE SEVGİLİSİ ASİL GÖK

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

DERYA ULUĞ İLE SEVGİLİSİ ASİL GÖK