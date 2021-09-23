Zahide Yetiş’te sürpriz kına gecesi
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ye konuk olan Kübra ile Yusuf çiftinin bir araya gelme hikayeleri Leyla ile Mecnun’u aratmadı. Evlenmek için yaşadıkları zorlukları anlayan çifte, sürpriz kına gecesi düzenlendi.
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'ye haftanın üçüncü gününde Kübra ile Yusuf çifti konuk oldu. Kayserili çiftin menüsü, Osmanlı usulü sultan kebabı ve ekmek tatlısıydı.
Yeni evli çift, yemekleriyle tecrübeli çiftlere meydan okudu. Bir araya gelme hikâyelerini anlatan Kübra ile Yusuf'un aşkı, Leyla ile Mecnun'u aratmadı. Kübra, eşi Yusuf için neleri feda ettiği anlattı. Evlenmek için ailesini karşısına aldığını, evlenirken kına merasiminin gönlüne göre olmadığını söyledi. İçinde bir ukde kalan Kübra'ya, Zahide Yetiş sürpriz bir kına gecesi yaptı.
KINA MERASİMİ GÖNLÜNE GÖRE OLDU!
Kübra'nın evlilik sürecinde yaşadığı zorluklar, anne ve babasıyla yaşadıkları ve Yusuf'a kavuşmak için göze aldıkları, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İki yıl bekledikten sonra Yusuf ile evlendiklerini ama kına gecesinin istediği gibi olmadığını belirtti.
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekibi Kübra'ya kına gecesi töreni hazırladı. Kübra, Zahide Yetiş'e bu organizasyondan dolayı teşekkür etti. Zamanında kınası istediği gibi olsaydı sadece akrabalarının göreceğini, şimdi ise tüm Türkiye'nin bu mutluluğu gördüğünü söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı?
- Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!
- Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
- 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı düştü mü? 23 Eylül Merkez Bankası faiz kararı açıklaması nasıl?
- KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?
- Prof. Dr. Zafer Kurugöl kim? Ege Üniversitesi Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?