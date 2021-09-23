Zahide Yetiş’te sürpriz kına gecesi

Yeni evli çift, yemekleriyle tecrübeli çiftlere meydan okudu. Bir araya gelme hikâyelerini anlatan Kübra ile Yusuf'un aşkı, Leyla ile Mecnun'u aratmadı. Kübra, eşi Yusuf için neleri feda ettiği anlattı. Evlenmek için ailesini karşısına aldığını, evlenirken kına merasiminin gönlüne göre olmadığını söyledi. İçinde bir ukde kalan Kübra'ya, Zahide Yetiş sürpriz bir kına gecesi yaptı.