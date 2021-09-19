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Yargı dizisi konusu nedir? Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi nerede çekiliyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Yargı dizisi konusu nedir? Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi nerede çekiliyor?

Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi konusu nedir? Yargı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayacak yerli dizi Yargı, ilk bölümüyle merak konusu oldu. Dizide, Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz'a hayat verecek. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakterinde olacak. İşte; Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilen bilgiler!

Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi konusu nedir? Kanal D'nin yeni dizisi Yargı konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yeni sezonun merak edilen dizilerinden birisi olan Yargı dizisinde son dönemde yıldızı parlayan oyuncular da yer alacak. Dizide; tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

YARGI OYUNCULARI KİMDİR?

Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz'a hayat verecek. Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin'le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak.

Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

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