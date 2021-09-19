İkimizin Sırrı 7. yeni bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle

İKİMİZİN SIRRI'NDA BU HAFTA

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.