Kardeşlerim 20. yeni bölüm canlı izle | Kardeşlerim 2. sezon

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

"Doruk mu bir şey yaptı sana?"

"Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.