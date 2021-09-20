Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?
TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon dikkat çeken dizilerden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Dizinin 20 Eylül akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dizi geçtiğimiz sezon Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle yayınlanıyordu.
Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak bilinen Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon fragmanının yayınlandığı dizi için geri sayım sürüyor. Normalde Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin bilgiler haberimizde!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ekim ayının ilk haftalarında dizinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.
İlk sezonda 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ismiyle Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan'ın hayatının konu edinileceği 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı.
Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?
Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?
Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?
Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?
Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.
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- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?
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