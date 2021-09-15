Esra Erol 15 Eylül Çarşamba tekrar yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bugün büyük gün! Elif 32 yıldır görmediği annesine ilk kez sarılacak! Karısı Neriman'la geldi, eski karısı Semra'yı aradı! Bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp Semra'yı Esra Erol buldu! Arif eski karısı Semra ile canlı yayında hesaplaştı.



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