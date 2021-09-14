Zahide Yetiş duyduklarına inanamadı! Gözyaşlarına boğuldu
Hafta içi atv ekranlarında yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ programına katılan Buse-Efe çiftinin yaşadıklarını izleyicileri şaşırttı. . Bir evin bir oğlu olan Efe, küçükken anne babasının boşandığını, evlenme çağına gelince ailesinin düğününü yapmak istemediğini ve kendi imkânları ile evlendiğini anlattı.
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de dünün (13.9.21) yarışanları Buse - Efe çiftiydi. Çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Bir evin bir oğlu olan Efe, küçükken anne babasının boşandığını, evlenme çağına gelince ailesinin düğününü yapmak istemediğini ve kendi imkânları ile evlendiğini anlattı.
Arabasını satarak ve biriktirdiği paralar ile düğününü yapan Efe, ailesinden destek göremediğini itiraf etti. Düğünde Buse'ye takı takılsın diye annesine para verdiğini ve annesinin eşine sahte altın bilezik taktığını söyledi. Zahide Yetiş, duyduklarına inanamadı.
EFE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Buse, Efe ile evlenirken kız tarafının her şeyi karşıladığını söyledi. Erkek tarafını eleştiren Buse'ye, eşi Efe de destek çıktı. Buse, Efe'nin ilk zamanlar kendisini çok ezdirdiğini sonrasında kendisi ile evlendiği ve annesinin evinden kurtulduğu için mutluluğunu dile getirdiğini de ifade etti. Efe, annesinin evinde yaşarken, kız kardeşinin eve istediği saatte girip çıktığını, kendisinin aynı özgürlüğünün olmadığını söyledi. Şu an aile bağlarının koptuğunu, annesi ve kardeşi ile görüşmediklerini ekledi.
Kendisine ailesinin vermediği desteği, eşi Buse'nin ailesinden gördüğünü söylerken gözyaşlarını tutamadı. Bir kız çocuk babası olma hayalinden bahsederken çok duygulanan yarışmacıyı Zahide Yetiş teselli etti.
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane,hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
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