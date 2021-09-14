Zahide Yetiş duyduklarına inanamadı! Gözyaşlarına boğuldu

EFE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Buse, Efe ile evlenirken kız tarafının her şeyi karşıladığını söyledi. Erkek tarafını eleştiren Buse'ye, eşi Efe de destek çıktı. Buse, Efe'nin ilk zamanlar kendisini çok ezdirdiğini sonrasında kendisi ile evlendiği ve annesinin evinden kurtulduğu için mutluluğunu dile getirdiğini de ifade etti. Efe, annesinin evinde yaşarken, kız kardeşinin eve istediği saatte girip çıktığını, kendisinin aynı özgürlüğünün olmadığını söyledi. Şu an aile bağlarının koptuğunu, annesi ve kardeşi ile görüşmediklerini ekledi.