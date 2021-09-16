Engin Altan Düzyatan Barbaroslar’da kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir, tarihteki yeri nedir? Oruç Reis nasıl öldü?
Engin Altan Düzyatan Barbaroslar’da kimi oynuyor? TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yayın hayatına başlıyor. Dizinin ilk bölümünde oyuncu kadrosu da merak edilen konulardan birisi oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız Engin Altan Düzyatan, bu dizide de başrolde yer alacak. Düzyatan’ın kimi canlandıracağı da belli oldu. Ünlü oyuncu, tarihte önemli bir yeri olan Oruç Reis karakterine hayat verecek. Peki; Oruç Reis kimdir? Oruç Reis tarihteki yeri nedir? Oruç Reis nasıl öldü?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini alacak. Sezonun yeni dizilerinden birisi olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nde önemli bir yer tutan deniz savaşlarını konu alacak dizide, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da yer alacak. Peki; Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'da kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir, tarihteki yeri nedir? İşte, Oruç Reis hakkında merak edilen bilgiler!
ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR'DA KİMİ OYNUYOR?
Ünlü oyuncunun dizide Oruç Reis karakterine hayat vereceği öğrenildi.
ORUÇ REİS KİMDİR, TARİHTEKİ YERİ NEDİR?
Oruç Reis (1470 veya 1474, Midilli Adası - 1518, Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.
İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam'a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu'ya getiriyordu.
Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.
Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümîdi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.
Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.
Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.
Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.
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- Engin Altan Düzyatan Barbaroslar’da kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir, tarihteki yeri nedir? Oruç Reis nasıl öldü?
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