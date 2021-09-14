Türkiye Elif’i konuştu! 32 yıl sonra ailesini Esra Erol’da buldu

VARLIĞINI DAHİ BİLMEDİĞİ BİR ABLASI DAHA VARDI!

Elif'in varlığından haberdar olmadığı bir de ablası vardı. Esra Erol, Elif'in babasının resmi kayıtlı eşinden olan ablasını da bularak canlı yayına bağladı. Ablası Özlem, Elif gibi evlatlık verildiğini, ondan daha da zor bir hayat yaşadığını, kendi annesini yeni bulduğunu ifade etti. Kardeşi Elif'e destek veren Özlem, fiziksel olarak da, Elif ile ikiz gibi birbirlerine benzediklerini söyledi. Kimlikleri olmadığı için kardeşlerini çok arasa da bulamadığını ifade etti.