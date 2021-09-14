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Türkiye Elif’i konuştu! 32 yıl sonra ailesini Esra Erol'da buldu

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Türkiye Elif’i konuştu! 32 yıl sonra ailesini Esra Erol’da buldu

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol’da programında, duygulandıran bir kavuşma yaşandı. 5 yaşında evlatlık verilen Elif 32 yıl sonra ailesini buldu.

5 yaşındayken evlatlık verilen Elif, 32 yıl sonra ailesini aramak için, Esra Erol'da programına katıldı. Kendisini büyüten annesi hayatta iken, onu üzmemek için biyolojik ailesini aramadığını, üvey babasının desteği ile şimdi ailesini aradığını belirtti. Biyolojik ailesini arayan Elif'in, Esra Erol sayesinde, isteği gerçek oldu.

Aile fertleri hakkındaki gerçekleri öğrenen Elif, dört farklı kimlik kullanan babasının, yasadışı işlere bulaştığını ve 1995 yılında vefat ettiğini öğrendi. Canlı yayında ilk defa bir fotoğrafla babasını gören Elif, gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖLDÜ ZANNETTİĞİ ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANDI!

32 yıldır ailesini arayan Elif, annesinin de yaşadığını öğrendi. Esra Erol'da programına bağlanan annesi Fatma Hanım, kocasının kendisine şiddet uyguladığını, öldü diye hastane kapısına bırakıldığını, döndüğünde de çocuklarını bulamadığını, para karşılığı satıldıklarını öğrendiğini anlattı. Çocuklarını çok aradığını vurgulayan anne, son evliliğinden iki oğlu, bir de kızı olduğunu belirtti.

YILLARDIR GÖRMEDİĞİ KARDEŞİ BAĞLANDI

Aynı zamanda Elif'in kız kardeşi Ayşegül'ü de bulan Esra Erol, iki kardeşi 4G bağlantısı ile görüştürdü. İngiltere'de olan kız kardeşi Ayşegül, kendilerinden büyük bir ablaları olduğunu bildiğini ifade etti. Elif, sokakta gördüğü ismi Ayşegül olan herkese, 'acaba kardeşi olabilir mi' diye baktığını, kardeşini de çok aradığını söyledi.

VARLIĞINI DAHİ BİLMEDİĞİ BİR ABLASI DAHA VARDI!

Elif'in varlığından haberdar olmadığı bir de ablası vardı. Esra Erol, Elif'in babasının resmi kayıtlı eşinden olan ablasını da bularak canlı yayına bağladı. Ablası Özlem, Elif gibi evlatlık verildiğini, ondan daha da zor bir hayat yaşadığını, kendi annesini yeni bulduğunu ifade etti. Kardeşi Elif'e destek veren Özlem, fiziksel olarak da, Elif ile ikiz gibi birbirlerine benzediklerini söyledi. Kimlikleri olmadığı için kardeşlerini çok arasa da bulamadığını ifade etti.

32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül’ü Esra Erol buldu 32 YILDIR GÖRMEDİĞİ KARDEŞİ AYŞEGÜL'Ü ESRA EROL BULDU

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