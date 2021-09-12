İkimizin Sırrı 6. yeni bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta birçok gizem aydınlığa kavuşuyor. İkimizin Sırrı 6. yeni bölüm canlı izleme ekranını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başlar. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.