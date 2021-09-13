Esra Erol 13 Eylül Pazartesi yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Elif'in filmleri aratmayan öyküsü! 32 yıllık özlem, 32 yıllık hasret son bulacak mı? Kadriye Rüveyda ve ailesi arasında büyük yüzleşme!