Kardeşlerim 19. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 2. sezon
Kardeşlerim 19. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 19. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?"
Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.