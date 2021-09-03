Yenilerle efsanelerle ATV yeni sezona hazır!

Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarının yer aldığı tanıtım filmi geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.