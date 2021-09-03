La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı? La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izle!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU!

Çete 100 saatten fazla bir süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalı durumda. İçlerinden birini kaybettikten sonra Lizbon'u kurtarmayı başardılar.

Profesör, Sierra tarafından yakalandı ve ilk kez bir kaçış planı yok. Tam başka hiçbir şey ters gidemezmiş gibi göründüğünde, sahneye, karşılaştıkları her şeyden çok daha güçlü bir düşman çıkar: ordu. Tarihin en büyük soygunun sonu yaklaşıyor ve bir soygun olarak başlayan şey savaşa dönüşecek.