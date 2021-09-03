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La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı? La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izle!

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Giriş Tarihi: 03.09.2021
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La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı? La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izle!

La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı? La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izleyicilerle geçtiğimiz günlerde buluşmuştu. Uzun süredir merakla beklenen popüler dizinin 5. sezonundan ilk 5 bölüm birden yayınlandı. Netflix’in fenomen yapımı La Casa de Papel’de soygunda işlerin ters gitmesinin yankıları devam edecek. Peki; La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı?

La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı? La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izle! Netflix'in fenomen yapımlarından La Casa de Papel dizisinde 5. sezon heyecanı başlıyor. Her yeni sezonu sosyal medyada gündem olan popüler dizinin yeni sezonunda ilk 5 bölüm birden yayınlanacak. İşte; La Casa de Papel 5. sezon fragmanı izleme ekranı!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 5. sezonundan ilk 5 bölüm, 3 Eylül itibariyle Netflix'te izleyicisiyle buluştu.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI İZLE!

Netflix'den yapılan resmi fragman bilgilendirmesinde "La Casa De Papel: 5. Kısım" ifadeleri kullanıldı.

Resmi tanıtım videosu 2 gün içerisinde 630 bin izlenme rakamını aşarak Youtube Türkiye'de trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON HAKKINDA

Dizinin yaratıcısı Álex Pina daha önce yaptığı açıklamada bunun sebebini dizinin pandemi döneminin ortasında kaleme almaya başladıkları 5. sezonunu yazarken beklentilerin dışına çıkarmaya karar verdiklerini ve ilk kısımla sezon finali hissini yaratmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek açıkladı.

Pina sözlerine grubu tehlike altına sokmak istediklerini ve ikinci kısımda ise karakterlerin duygusal durumlarına daha fazla ağırlık vermek istediklerinden bahsederek devam etti.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU!

Çete 100 saatten fazla bir süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalı durumda. İçlerinden birini kaybettikten sonra Lizbon'u kurtarmayı başardılar.

Profesör, Sierra tarafından yakalandı ve ilk kez bir kaçış planı yok. Tam başka hiçbir şey ters gidemezmiş gibi göründüğünde, sahneye, karşılaştıkları her şeyden çok daha güçlü bir düşman çıkar: ordu. Tarihin en büyük soygunun sonu yaklaşıyor ve bir soygun olarak başlayan şey savaşa dönüşecek.

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