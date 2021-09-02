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Esra Erol 2 Eylül Perşembe yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Esra Erol 2 Eylül Perşembe yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze ne yapacak? Son kararı ne olacak? Gelin kaynana barışacak mı? 400 bin lira değerindeki altınlar kimde? soruları yanıt buldu. “Esra Erol’da” programı yeni bölüm izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze ne yapacak? Son kararı ne olacak? Yaşananların ardından Uğur ve karısı Gülcan ilk kez karşı karşıya gelecek! Gelin kaynana barışacak mı? 400 bin lira değerindeki altınlar kimde? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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