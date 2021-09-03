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Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Hande'nin hain planı Ferit ve Ayşe'nin arasını bozacak mı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı?

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

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