Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler altüst olacak! Erkan Bektaş kuralları baştan yazacak
Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonu için geri sayım başladı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizinin kadrosuna birbirinden iddialı isimler katıldı. Yeni sezonunda kadroya katılan Erkan Bektaş, sıra dışı karakteriyle kuralları baştan yazacak.
Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Abdülkadir Keskin rolüyle dahil olan Erkan Bektaş, Çukurova'nın kurallarını baştan yazacak.
İNTİKAM İÇİN DÖNÜYOR
Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!
Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak. Başarılı oyuncu Erkan Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.