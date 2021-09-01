Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda, EDHO, Kuzey Yıldızı gibi önemli yapımlar, sezon finali ile ekranlara ara verdi. İşte, dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.