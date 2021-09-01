Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...
Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz sezonu ile birlikte diziler bölümlerine ara vermişti. Hayranları merakla takip edilen dizilerin yeni sezonları için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...
Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda, EDHO, Kuzey Yıldızı gibi önemli yapımlar, sezon finali ile ekranlara ara verdi. İşte, dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Üç sezondur zirveden inmeyen dizinin yeni sezona 9 Eylül Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Dizinin yeni sezonunun eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.
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