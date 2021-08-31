Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! Müge Anlı Büyükşen cinayetinin peşinde! Müge Anlı 31 Ağustos Salı canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla tekrar başladı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; tepkiler, suçlamalar, sorular...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek isteyenler ekran başına geçti. (31 Ağustos 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

Son olarak Necla ve Metin Büyükşen'in katili ile Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden milyonların karşısına çıkıyor. ATV canlı izle...

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