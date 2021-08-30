Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane canlı yayın ATV izle!

atv'den yepyeni bir program daha geldi. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" bugün başladı.

Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.