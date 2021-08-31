Manavgat’ta iki kamyonet çarpıştı: Meyveler ve sebzeler yola saçıldı

Kaza; Alanya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Alanya yönünden Manavgat yönüne seyir halinde olan olan Hilmi Örkmen'in hakimiyetindeki 07 APE 322 plakalı kamyonete, aynı yönde hareket eden Serdar Barkın'ın hakimiyetindeki 07 EJT 83 plakalı kamyonetin arkadan vurdu.